"The City": первый эпизод сериала "Властелин колец: Кольца власти" выйдет 2 сентября

Скоро стартует грандиозное фэнтези по "Властелину Колец" – один из самых дорогих сериалов в истории. Первая серия шоу выйдет на стриминге 2 сентября.

Почему вокруг новинки столько шума? Чего ждать зрителям и что говорят критики? Подробнее – в сюжете проекта The City.