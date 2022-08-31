"The City": вечеринки в столичных двориках

Последние дни лета хочется провести на свежем воздухе – есть, общаться и развлекаться. Например, пойти на вечеринку в классных уютных двориках Москвы.

Можно сходить в бар "Интеллигенция" на Таганке, где отлично уживаются современное искусство, советская мозаика, латиноамериканская кухня и танцы во внутреннем дворике.

Еще один вариант – ресторан "Бланк" в Хохловском переулке. Заведение спряталось за одним из неприметных поворотов на территории арт-кластера "Хохловка". Подробнее – в сюжете проекта The City.