"The City": новинки фильмов и сериалов на последней летней неделе

Новинки фильмов и сериалов на последней недели в августе – свежий хоррор от Кроненберга, психотерапевт на привязи у маньяка и шестой сезон сериала "Рик и Морти".

"Преступления будущего" – боди-хоррор о времени, когда человечество столкнулось с новым этапом эволюции. Люди перестали чувствовать физическую боль, а у кого-то и вовсе отросли новые органы. Здесь много сцен, где буквально режут по живому, а обстановка напоминает мрачный сырой подвал. Фильм выходит 1 сентября.

Сериал "Пациент" – детективный триллер о серийном убийце. У психотерапевта Александра погибает жена. И чтобы пережить утрату, герой с головой погружается в работу. Один из пациентов признается, что регулярно убивает людей. Не то чтобы ему стыдно, но он очень хочет исправиться. Поэтому своего врача убийца берет в заложники, сажает на цепь и держит его в плену – для более эффективной терапии.

Мультсериал "Рик и Морти" запустили в 2013 году, и с тех пор он успел стать культовым и чуть ли не опередил в популярности тех же "Симпсонов" и "Южный парк". Мир сериала вдохновлен франшизой "Назад в будущее", но доведенной до абсурда и самого настоящего безумия.

Об этих и других событиях – в сюжете проекта The City.