"The City": новинки фильмов и сериалов на последней летней неделе

13:50
Новинки фильмов и сериалов на последней недели в августе – свежий хоррор от Кроненберга, психотерапевт на привязи у маньяка и шестой сезон сериала "Рик и Морти".
"Преступления будущего" – боди-хоррор о времени, когда человечество столкнулось с новым этапом эволюции. Люди перестали чувствовать физическую боль, а у кого-то и вовсе отросли новые органы. Здесь много сцен, где буквально режут по живому, а обстановка напоминает мрачный сырой подвал. Фильм выходит 1 сентября.
Сериал "Пациент" – детективный триллер о серийном убийце. У психотерапевта Александра погибает жена. И чтобы пережить утрату, герой с головой погружается в работу. Один из пациентов признается, что регулярно убивает людей. Не то чтобы ему стыдно, но он очень хочет исправиться. Поэтому своего врача убийца берет в заложники, сажает на цепь и держит его в плену – для более эффективной терапии.
Мультсериал "Рик и Морти" запустили в 2013 году, и с тех пор он успел стать культовым и чуть ли не опередил в популярности тех же "Симпсонов" и "Южный парк". Мир сериала вдохновлен франшизой "Назад в будущее", но доведенной до абсурда и самого настоящего безумия.
Об этих и других событиях – в сюжете проекта The City.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: