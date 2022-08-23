"The City": иммерсивные спектакли в Москве

Театральный сезон еще не начался, но в театр уже можно и нужно идти. Сидеть в душном зале не придется – в Москве сейчас идет несколько променад-спектаклей, где можно совместить искусство и прогулку.

Например можно сходить на мероприятие "Пой и танцуй" в Парке Горького или посетить "Ленинградский" иммерсивный аудиоспектакль на Ленинградском вокзале. А еще стоит оценить аудиоспектакль "Москва по кругу" на МЦК.

Подробнее – в сюжете проекта The City.