"The City": фестиваль "Сады и люди" и "Jazzовые сезоны"

Фестиваль "Сады и люди" стартовал на ВДНХ. Здесь можно посмотреть на цветы и окунуться в атмосферу рукотворных садов.

В музее-заповеднике "Горки Ленинские" представили фестиваль "Jazzовые сезоны". Он особенно подойдет любителям музыки.

Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.