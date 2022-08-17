"The City": подборка сериалов от фестивальных режиссеров

Для любителей кино, которые уже устали от однотипных лент, сделали подборку сериалов от фестивальных режиссеров. Первый в списке – "Ирма Веп".

В центре сюжета звезда голливудских супергеройских блокбастеров – героиня Алисии Викандер. У нее масса проблем в личной жизни и творческий кризис. Она бежит от всего этого во Францию, где полным ходом идут съемки ремейка немого сериала "Вампиры" 1915 года. Она должна сыграть главную злодейку – вампирку Ирму Веп. На площадке царит хаос. Все спорят со всеми, и никто не замечает, как героиня Викандер входит в роль слишком сильно. Так, что уже не может из нее выйти.

Еще один сериал от фестивального автора – "Слишком стар, чтобы умереть молодым" Николаса Виндинга Рефна. Датского режиссера, который снял "Драйв" и "Неоновый демон".

Речь в сериале идет о полицейском по имени Мартин. Он берет взятки, порой занимается рэкетом, а после того, как убил сестру главы наркокартеля, невольно становится пешкой одной из гангстерских банд.

Завершает подборку сериал "Моя гениальная подруга" от любимицы Канн Аличе Рорвахер. События развиваются в одном из бедных районов на окраине Неаполя 1950-х годов. В центре сюжета две подруги – прилежная хорошистка Лену и гениальная Лила, чьи отношения сложно назвать дружбой. Они вечно соперничают. В школе – за успеваемость, во взрослой жизни – за место под солнцем. В сериале очень много мотивов и линий. Бедность, сексизм, токсичное воспитание, психические расстройства, неудачный брак и вообще все, что только можно представить, когда слышишь словосочетание "нелегкая женская доля".

Подробнее – в сюжете проекта The City.