"The City": выходные в столице

В эти выходные жителей Москвы ждет несколько фестивалей, концерты на крыше и кинопоказы. Например, москвичи 13 и 14 августа смогут посетить фестиваль фейерверков "Ростех". После заката пиротехники из Китая, Аргентины, Мексики и других стран соберутся, чтобы удивить зрителей и побороться за звание лучших.
Кроме того, в Москве пройдет фестиваль "День Индии" в "Остров Мечты", где гости смогут посетить уроки хинди, медитации, а также сыграть индийскую свадьбу со всеми обычаями.
14 августа на "Стрелке" покажут мюзикл "Девять" об известном итальянском режиссере Гвидо Контини, которого сыграл Дэниел Дэй-Льюис. Кроме того, в кинотеатре может посмотреть и классические фильмы и авторское кино.
А в летнем пространстве "Плюс Дача" 14 августа покажут российское фэнтези "Последний богатырь: Посланник Тьмы".
Подробнее – в сюжете проекта The City].
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