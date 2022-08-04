"The City": москвичам рассказали о фестивале "Цветочный джем"

В Москве проходит фестиваль "Цветочный джем". На локации "Город цветов" на Манежной площади представлены арки из однолетних и многолетних цветов. Точно такие же украшают дубайский парк Miracle Garden.

На переходе от Манежной площади к площади Революции можно увидеть "Русское поле" на площади 1 000 квадратных метров. На фестивале можно увидеть редкий сорт злаков – тритикале. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

