"The City": в Москве составили гид по заведениям с правильной китайской лапшой

В Москве составили гид по правильной китайской лапше. Такое блюдо можно встретить в корнере China Town в "Депо.Москва". Там готовят лапшу по-сингапурски. Блюдо представляет из себя рисовую лапшу с яйцом, креветками, овощами и различными соусами, например, карри и соевым соусом. Иногда туда добавляют тонко нарезанную ветчину.

Множество видов китайской лапши готовят в кафе Chiho на Сретенке. Например, лапшу для "Собы" готовят из гречневой муки и воды. В Японии ее до сих пор традиционно подают холодной. Позже блюдо попало в Китай, где повара решили добавить в тесто яйцо и продавать лапшу горячей. Паназиатская кухня представлена в кафе Silver Panda на Красном октябре. В заведении, например, готовят рисовую лапу с говядиной. Подробнее – в программе телеканала Москва 24 "The City".

