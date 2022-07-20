"The City": фестиваль российских сериалов “Пилот”

13:50
Завершился фестиваль российских сериалов “Пилот”. Киноленты, которые представили на фестивале, выйдут на платформах в Сети.
Победитель фестиваля – религиозная драма “Приход” режиссера Резо Гигинеишвили. По сюжету, старенькая церковь в Даниловском посаде осталась без священника, тот умер во время службы. На его место должен был заступить сын, но приезжает новый батюшка, отец Димитрий. Его назначили на пост священника еще в столице. Только вот Димитрий оказался настоящим злом. Роль плохого батюшки сыграл Филипп Янковский.
Еще один классный проект – комедия "Друг на час" Александра Бойкова. За нее голосовало больше всего зрителей. История крутится вокруг врача-педиатра, Николая Сергеевича. Потеряв жену, он остается одиноким и никому ненужным. Но у Николая Сергеевича сохранились письма, которые супруга писала ему еще много лет назад. В очередной раз перечитывая письма, пожилой мужчина отправляется в ресторан, прихватив с собой баночку таблеток. В голове у него четкий план: поужинать, выпить коньяка и отправиться на встречу к любимой. Ход сюжета резко меняется из-за одного случайного знакомства – молодой парень Леха за деньги предоставляет услугу "друг на час". С ним-то Николай Сергеевич и пускается во все тяжкие.
Еще одна комедия, которая не вошла в конкурсную программу – сериал “1703” с Гошей Куценко. Действие развернулось в ночном Санкт-Петербурге. В центре сюжета – два сотрудника полиции. Молодой Вадик перевелся из Москвы, чтобы быть рядом с любимой девушкой. В напарники ему достался ненавидящий всех вокруг Гоша Колпаков. Между героями нет ничего общего, только теперь им вместе придется раскрыть дело о похищении трупов молодых девушек.
Роль депрессивного мизантропа-заики сыграл Гоша Куценко. Съемки фильма совпали с сезоном белых ночей в Питере, поэтому создателям было непросто снять сериал в стиле “нуар”.
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