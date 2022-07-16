"The City": чем заняться в выходные

На стримингах на этой неделе вышло много интересного. Самая ожидаемая премьера – "Обитель зла". Знакомую зомби-сагу переупаковали в экшен-сериал, но уже без актрисы Миллы Йовович.

В центре сюжета все та же корпорация "Амбрелла". Она занимается секретными разработками в области биологического оружия, которое в итоге приведет планету к зомби-апокалипсису и сократит человеческое население с шести миллиардов до 15 миллионов. Действие сериала будет развиваться параллельно в двух временных периодах – прошлом, где четырнадцатилетние сестры Джейд и Билли узнают о том, что их отец разрабатывает нечто ужасное, и настоящем, где той же Джейд уже 30 лет и она крошит армию зомби, пытаясь выжить в новом мире.

Среди российских премьер вышел сериал "Люся". По сюжету Сеня, герой Козловского, замкнутый IT-разработчик. Он создает умную колонку под названием "Люся", которая становится его психологом. С ней он делится переживаниями о непростых отношениях с отцом, женой, детьми. В итоге она помогает ему обрести стержень, разобраться в себе и найти новую любовь – ей станет героиня Кристины Асмус. Актриса играет длинноногую красотку, которая привыкла к гламуру, роскоши, но с личной жизнью тоже не задалось, так как ее регулярно бьет муж.

Подробнее – в сюжете проекта The City.