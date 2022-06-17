The City: "Невидимый мир"

В прокат вышла пронзительная драма из Бельгии о буллинге в школе – "Невидимый мир". В 2021 году фильм получил в Каннах приз международной федерации кинопрессы.

По сюжету первоклассница Нора и ее старший брат Абель – новички в начальной школе. Во время поисков друзей они натыкаются на местных задир, которые травят младших. В попытке заступиться Абель получает по лицу, а внимание хулиганов переключается на брата. Над мальчиком начинают всячески издеваться: бить, оскорблять, окунать головой в унитаз.

Но для взрослых этот мир насилия остается невидимым. Абель ни в чем не сознается и говорит, что со всем справится сам. На помощь приходит младшая сестра, но достучатся до учителей не выходит и издевательства продолжаются. Подробнее – в сюжете проекта The City.

