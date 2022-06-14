"The City": комедию "Женщина-змея" покажут во внутреннем дворе Театра на Бронной

Театр на Малой Бронной покажет комедию "Женщина-змея" в своем внутреннем дворе.

Горожане, которые живут рядом также могут посмотреть постановку театра, причем уже из окна своей квартиры.

Отмечается, что обычно в зале перед спектаклем все декорации готовят заранее, здесь же все по-другому. Так, артисты самостоятельно начинают собирать деревянную сцену, расставляют вокруг нее стулья и вытаскивают музыкальные инструменты.

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