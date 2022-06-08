The City: "Женщина в состоянии развода"

В прокат вышел сериал "Женщина в состоянии развода" с Марией Машковой и Максимом Лагашкиным.

По сюжету 32-летняя Вера начинает новую жизнь после развода. Работа, йога, путешествия – она занимается только собой и ей это нравится. Но идиллия рушится, когда Вера узнает, что ей срочно нужно рожать или навсегда остаться бездетной. И она начинает искать кандидата на роль отца. Подробнее – в сюжете проекта The City.