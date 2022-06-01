"The City": москвичам рассказали о киноновинках недели

Волк в человеческом теле, поиски счастья в Ханты-Мансийске . Москвичам рассказали о киноновинках недели и самые интересные фильмы в повторном прокате.

Премьера фильма "Волка" с Джорджем МаккЭем и Лили-Роуз Депп выйдет на больших экранах 3 июня. "Волк" – артхаусная психологическая драма. Режиссер Натали Бьянчери не столько изучает опыт жизни зверя в человеческом теле, сколько рассказывает о проблемах репрессивной медицины и ужасном отношении к душевнобольным.

Тем временем в повторном прокате комедия "Марафон желаний" с Аглаей Тарасовой, Кириллом Нагиевым и Павлом Деревянко. По сюжету Марина живет в Воронеже, хочет выйти замуж, слетать в Париж и стать счастливой. Ради этого вместе с подругой она отправляется в Ханты-Мансийск – на тренинг по исполнению желаний от некой волшебницы.

Подробнее – в сюжете проекта The City.