The City: "Я шагаю по Москве", "Охота"

Для москвичей составили подборку лучших фильмов, которые сейчас идут в повторном прокате.

"Я шагаю по Москве" – один из главных московских фильмов всех времен. Тот случай, когда сюжет не так и важен. Вся суть в атмосфере города, на который зрители смотрят глазами Кольки. Это первая главная роль Никиты Михалкова его в карьере.

Также в прокат вышел фильм "Охота" с Мадсом Миккельсеном. По сюжету Лукас работает воспитателем в детском саду в маленьком датском провинциальном городе. С женой он разведен, сына видит редко, но регулярно встречается с друзьями: то за бокалом чего-нибудь крепкого, то на охоте.

Главное для героя – работа. Лукас воспитатель и он обожает детей, а они его. Но идиллии приходит конец, когда одна из девочек обвиняет Лукаса в домогательствах. Подробнее – в сюжете проекта The City.





