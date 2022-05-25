"The City": руф-развлечения

15:00
На столичных крышах можно послушать музыку, насладиться эффектными видами и устроить свидание. Одно из таких мест находится на Болотной набережной. И называется оно "Фантомас Руфтоп".
По сути, это клуб, только на свежем воздухе. Тут устраивают концерты под открытым небом прямо на крыше. Этим место и привлекательно. Выступают диджеи, проходят иммерсивные шоу и играет живая музыка.
Еще одно место для руф-развлечений – районные центры "Место встречи". Прийти можно почти в любое время на выходных. Это идеальное место для семейного отдыха. Можно смотреть фильмы, перекусить, поработать или поваляться на шезлонге. Летом здесь будут проходить мастер-классы, лекции, йога и бесплатные занятия в арт-студии для всех желающих. Время от времени на крышах будут устраивать маркеты и концерты.
Подробнее – в сюжете проекта The City.
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