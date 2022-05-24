The City: "Доисторическая планета"

Сериал "Доисторическая планета" вышел на онлайн-платформе Apple TV+. Он является одним из самых ожидаемых документальных сериалов года. "Доисторическая планета" включает пять эпизодов. В каждом речь пойдет об отдельной среде обитания динозавров: "Побережья", "Пустыни", "Пресные водоемы", "Ледяные миры" и "Леса".

Время действия – 66 миллионов лет назад. В оригинале сериал озвучил легендарный британский телеведущий и натуралист Дэвид Аттенборо. Для англичан он тоже, что для россиян Николай Дроздов. Именно он и дублировал фильм на русский. Подробнее – в сюжете проекта The City.