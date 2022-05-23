The City: "Святым тут не место"

В прокат вышел фильм "Святым тут не место" с Тимом Ротом. По сюжету наемный убийца по прозвищу Иезуит выходит из тюрьмы и планирует уйти на покой, но узнает, что какая-то банда убила его жену и похитила сына.

Теперь Иезуит с особой жестокостью перевернет весь преступный мир и запачкает в крови не только похитителей, но и всех, кто встанет у него на пути. Подробнее – в сюжете проекта The City.