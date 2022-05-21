"The City": москвичам рассказали о киноновинках недели

Москвичам рассказали о киноновинках недели. Так, среди них – драма "Четыре хороших дня" с Милой Кунис режиссера Родриго Гарсия.

У героини "Четырех хороших дней" не так много хорошего в жизни. В центре сюжета наркоманка с 10-летним стажем. Спустя год Молли возвращается домой, мать пускает ее переночевать, но при условии, что они пойдут к врачу и попробуют новую экспериментальную прививку, которую можно сделать только после семи дней трезвости.

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