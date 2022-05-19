"The City": в повторный прокат вышли фильмы "Волк с Уолл-Стрит" и "Начни сначала"

Достойных новинок в данный момент в кино очень мало, зато повторный прокат заработал в полную силу. На этой неделе выйдет фильм "Волк с Уолл-Стрит".

Прототипом главного героя стал реальный биржевой маклер Джордан Белфорт. Он на самом деле проворачивал махинации с акциями, за что и отсидел в тюрьме почти два года. Фильм – экранизация мемуаров Белфорта, за которые тот получил миллион долларов. Мошенника сыграл Лео Ди Каприо, хотя изначально на эту роль планировался Брэд Питт.

Ди Каприо получил за роль 25 миллионов долларов и отработал свой гонорар до цента. Он постоянно консультировался с реальным Белфортом, поэтому добился максимальной правдоподобности образа. Кстати, сам Белфорт тоже появился в фильме: это он представляет Ди Каприо в роли профессионального лжеца на тренинге по продажам. А вот Джона Хилл, играющий ключевого партнера Ди Каприо, снялся всего за 60 тысяч долларов настолько ему хотелось поработать со Скорсезе.

Следующий фильм, который можно посмотреть на неделе – "Начни сначала" с Дженнифер Лопес. Картина рассказывает про сильную женщину, которая изменила свою жизнь к лучшему.

По сюжету сорокалетняя Майя уже 15 лет работает в одном и том же гипермаркете. Она профи в своем деле и как никто другой знает, что нужно покупателям. Одна беда – у Майи нет высшего образования. Поэтому ее никак не хотят повышать, предпочитая разных неумех с дипломами. Тогда крестник Майи пишет за нее резюме и помимо окончания Гарварда включает туда кучу скиллов вроде свободного владения китайским. В результате героиню берут на очень интересную и ответственную работу.

Подробнее – в сюжете проекта The City.