"The city": россиянам рассказали о главных кинопремьерах недели

Среди главных кинопремьер недели такие картины, как "Флешбэк", "Улей" и "Дышите свободно".

В первом фильме сыграли Лиам Нисон, Моника Беллуччи и Гай Пирс. Картина "Улей" режиссера Блерта Башолли имеет три награды "Сандэнса-2021". В работе Сергея Бодрова "Дышите свободно" главные роли сыграли Евгений Ткачук и Полина Агуреева. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

