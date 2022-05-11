"The City": главные новинки в кино на этой неделе

Киллер с Альцгеймером, пчеломатка из Косово и заикание, которое разрушает жизнь. "The City" собрал главные кинопремьеры этой недели.

Начнем с фильма "Флешбэка" с Лиамом Нисоном и Моникой Беллуччи. Главный герой Алекс – пожилой киллер с прогрессирующей болезнью Альцгеймера. Он хладнокровно устраняет людей, пока ему не заказывают девочку-подростка. Алекс отказывается, потому что даже у киллеров есть кодекс чести. В итоге у него проблемы с мексиканским картелем, а еще с ФБР, которое как всегда не вовремя садится на хвост.

Фестивальная новинка недели стал дебют Блерты Башолли – "Улей". Год назад фильм установил рекорд “Санденса”, получив сразу самые престижные награды: приз Большого жюри, награду за режиссуру и приз зрительских симпатий.

Сюжет основан на реальных событиях. Девушка Фахрие живет в небольшой деревне в Косово вместе с дочкой, сыном и пожилым деверем в инвалидной коляске. Ее муж, как и мужья многих женщин в округе, ушли на войну и не вернулись.

По традициям деревни, женщины запрещается работать и ездить на машине, они должны быть исключительно матерями и хозяйками. Из-за этого многие вдовы живут в полной нищете, существуя на копеечное пособие. Фахрие идет против системы и организовывает маленький бизнес. За что получает массу угроз и камни в окна.

Подробнее – в сюжете проекта The City.