"The City": подборка фильмов о войне, которые можно посмотреть в столичных кинотеатрах

В кинотеатрах в праздники традиционно покажут много фильмов о Великой Отечественной. Посмотреть их можно, например, в кинотеатрах "Москино", "Каро" и "Иллюзионе".

В эти выходные будет показана драма "Летят журавли" Михаила Калатозова. С этой ленты началась новая эпоха советских военных фильмов, где трагедия войны раскрывалась не через подвиги героев-фронтовиков, а через жизнь простых людей в тылу. По сюжету пару влюбленных – Веронику и Бориса, которых сыграли Татьяна Самойлова и Алексей Баталов, – разлучает война.

Популярность фильма вышла далеко за пределы СССР. "Летят журавли" стали первым и единственным советским полнометражным фильмом, который победил в Каннах. Только во французском прокате его посмотрело свыше 5 миллионов человек. А оскароносный режиссер Клод Лелуш признался, что это лучшее кино, которое он когда-либо видел.

Полная подборка фильмов о войне – в сюжете проекта The City.