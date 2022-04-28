The City: "Вивариум"

В прокат выходит фильм "Вивариум" с актером Джесси Айзенбергом. Премьера прошла в Каннах еще три года назад.

Данный фильм сложный и запутанный. Его режиссер и сценарист Лоркан Финнеган явно намекает на то, что родительство и вообще сами дети – зло, которое мешает жить счастливой жизнью. Ну, а критики называют его картину карикатурой на реальную повседневную жизнь. Подробнее – в сюжете проекта The City.