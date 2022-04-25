"The City": главные новинки сериалов на этой неделе

Маньяк, путешествующий во времени, звезда реалити-шоу в российской глубинке и феминистский апокалипсис. Подобрали главные сериальные новинки этой недели.
На Apple TV+ вышло шоу "Сияющие" с Элизабет Мосс. События начинают развиваться в Чикаго 1930-х годов. Но это не историческая драма. Бродяга Харпер Кертис находит временной портал. Чтобы использовать его необходимо каждый раз убивать женщину. Что Кертис и делает. Он начинает перемещаться во времени и превращается в маньяка. Однажды героине Кирби Мазрахи удается спастись. После этого ее главной целью становится поимка маньяка.
Еще одна новинка - российский сериал “Нереалити” от Анны Пармас. для нее это уже второй проект за эту весну. По сюжету, Рита 10 лет снималась в реалити-шоу типа “Дома-2”, но ее выгнали. И Рита на дорогущей тачке возвращается в родной провинциальный город к родителям за деньгами. А там все, конечно же, с завистью следили за приключениями землячки.
Героиню ждут порицание, осуждение и куча сплетен. Рита готова на все, чтобы вернуться к привычной жизни и уехать обратно в мегаполис, но провинция постепенно засасывает ее.
Подробнее – в сюжете проекта The City.
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