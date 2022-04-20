"The City": повторный прокат фильма "Бумер"

Фильм "Бумер" спустя почти 20 лет возвращается на большие экраны. Московские кинотеатры собираются привлекать зрителей повторным прокатом.

Увидеть можно будет не только российские ленты 2000-х годов, но и зарубежный фильм "Ла-Ла Ленд" 2016 года. Подробнее – в сюжете проекта The City.