The City: "Закат"

В прокат вышла драма "Закат" с Тимом Ротом. Рот вместе с Шарлоттой Генсбур играют родных брата и сестру.

По сюжету, Нил и Элис – наследники многомиллиардного состояния – приезжают отдохнуть в Мексику. Селятся в роскошном отеле, дни напролет валяются в шезлонгах и потягивают коктейли. Внезапно умирает их мать, и надо срочно лететь на похороны. В аэропорту Нил делает вид, будто потерял паспорт, поэтому домой в Лондон отправляется только Элис.

Нил же селится в дешевой гостинице в Акапулько, заводит роман с местной продавщицей и ведрами пьет пиво на городском пляже. И кажется, что от такого досуга его не смогут отвлечь даже выстрелы, которые раздаются поблизости. Подробнее – в сюжете проекта The City.