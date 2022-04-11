"The City": триллер "Подельники" и антиутопия "Обратимая реальность"

Ожидается выход в прокат двух российских кинопремьер недели – триллер "Подельники" и антиутопия "Обратимая реальность".

По сюжету фильма "Подельники" у биатлониста Петра не сложилась спортивная карьера. Вместе с женой он возвращается в родную деревню, и как раз вовремя. Там происходит страшное убийство. Местный бандит Витя-людоед убивает мужчину, у которого остается 10-летний сын. Мальчик хочет отомстить, а Петр вызывается ему помочь. Но мстят они очень необычным способом.

"Подельники" – не очередная социальная драма, а скорее мрачноватая сказка. Где смешиваются фантазия и реальность. Григорьев вдохновлялся картинами Питера Брейгеля-старшего, в которых сквозь быт видны элементы мистики. Так и здесь: в бытовую историю вписали легенды уральской языческой мифологии. Такая смесь пошла фильму только на пользу. Премьера "Подельников" состоится уже 14 апреля.

Еще одна российская премьера – антиутопия "Обратимая реальность". По сюжету компания "Новая жизнь" создает технологию полного погружения в виртуальную реальность. С ее помощью можно путешествовать в пространстве и времени, встречаться с любыми людьми. Причем без каких-либо последствий.

Пользователей новая технология затягивает настолько, что они уже не хотят возвращаться в реальность. И медленно превращаются в "овощей". Чтобы этому помешать, группа антивиртуалов во главе с главным героем Михаилом пытается прекратить деятельность компании "Новая жизнь".

Образ "Москвы будущего" получился очень зрелищным не только благодаря графике, но и художнику-постановщику Юлии Макушиной. Например, она придумала рабочее пространство, похожее на большие пчелиные соты. Выглядит это эффектно. Несколько сцен снимали на станции метро "Деловой центр". Она на тот момент была абсолютно новой, поэтому в кадре выглядела вполне футуристично.

Для героев разработали и сшили более пятидесяти комплектов одежды, которые напоминают костюмы героев из "Звездного пути". Так что картинка не должна разочаровать. Посмотреть можно уже 14 апреля.

Подробнее – в сюжете проекта The City.