The City: фудтраки

Автор телеграм-канала "Шаурмолог" Августин Алиев рассказал о том, где в Москве стоит попробовать уличную еду.

Августин побывал в заведениях: Alohapoke, "Гирос", "Папа жарит мясо". Подробнее – в сюжете проекта The City.