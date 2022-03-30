"The City": стали известны самые заметные новинки кино на стримингах

Стали известны самые заметные новинки кино на стримингах. Среди них – сериал "Не сработало".

В нем две сюжетные линии. Первая – бизнес и фигура основателя Адама Ньюмана, которого блестяще играет Джаред Лето. Его герой может уболтать любого, а его энергия буквально просачивается через экран. В какой-то момент начинаешь верить, что его гениальность – настоящий божественный дар.Тут очень кстати пришлась внешность актера, не зря в Сети появилось полно шуток про его схожесть с Иисусом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.