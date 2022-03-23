The City: фестиваль "Первозданная Россия"

В Новой Третьяковке проходит на фестиваль "Первозданная Россия". Спецпроект фестиваля – "Дикая природа парков Москвы". Покажут редко попадающихся в городе бобров, сов и даже гуляющих по дорожкам лосей.

Фестиваль продлится до 4 апреля. Подробнее – в сюжете проекта The City.