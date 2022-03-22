"The City": общение с животными

В Москве настала настоящая весна. Для достижения гармонии с природой можно уделить время общению с животными. Даже если у вас дома нет кота или собаки.

Пообщаться с различными животными можно в приюте для животных "Орнитарий". Также посетить можно "Альпака парк" и "Хаски Лэнд". Хорошее настроении гарантировано.

А среди российских кинолент четвертую неделю подряд остается в лидерах проката спортивная драма "Мистер Нокаут". Картина собрала почти 250 миллионов рублей.

Это байопик о советском боксере Валерии Попенченко, который стал Олимпийским чемпионом в Токио в 1964 году. Спортсмена играет последний богатырь Виктор Хориняк, а его тренера – Сергей Безруков. Режиссером выступил Артем Михалков.

Подробнее – в сюжете проекта The City.