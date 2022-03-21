"The City": комедия “Исправление и наказание”

15:00
На онлайн-платформах вышло “Исправление и наказание”, комедия про тюрьму с Анной Михалковой.
По сюжету умирает очень нехороший чиновник и почему-то не оставляет завещания. Зато оставляет пять с половиной миллиардов рублей Алене, дочери от первого брака. Ее и играет Михалкова. Женщина живет в глубинке, работает замначальника местной колонии и перевоспитывает заключенных по собственной системе. Цитирует "Айболита" и заставляет рисовать мелом солнышко с цветочками.
Когда к Алене приезжают "родственники" по отцу, то она искренне радуется. Чтобы унаследовать деньги, надо знать код доступа к счету в швейцарском банке. Наша героиня его не знает. Тогда новоявленная родня сжигает ее дом и в полном составе садится в тюрьму на два года в ее же колонию. Теперь их там будут перевоспитывать.
Режиссер сериала Анна Пармас. Это она еще в девяностые делала безумный ситком “Осторожно, модерн” с Нагиевым, ставила ромком “Давай разведемся” с той же Михалковой и выигрывала “Кинотавр” как лучший сценарист за “Историю одного назначения”.
Подробнее – в сюжете проекта The City.
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