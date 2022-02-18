"The City": что посмотреть и куда сходить в выходные

На Netflix вышел сериал "Изобретая Анну". Это экранизация реальной истории о мошеннице русского происхождения Анне Сорокиной, которая сумела обмануть представителей нью-йоркской элиты на несколько сотен тысяч долларов.
Исполнительным продюсером сериала выступила Шонда Раймс. В настоящее время она – одна из лучших шоураннеров мира. Именно Раймс создавала "Анатомию страсти", "Скандал" и "Бриджертонов". А срежиссировал "Изобретая Анну" Дэвид Фрэнкел, снявший "Дьявол носит Prada".
А на "Винзаводе" открылась выставка New Nature. Она поделена на три раздела. Первый посвящен тому, что после себя может оставить современный человек, какое искусство. Второй зал рассказывает о восприятии человека машиной. Там, например, можно отсканировать QR-код, загрузить несколько своих фотографий, и искусственный интеллект определит будущее пользователя. В третьем же зале посетители окажутся среди цифрового пространства, которое похоже на тропический лес.
Подробнее – в сюжете проекта The City.
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