The City: выставка арт-группы "Ресайкл"

Деревья, играющие техно, саркофаги в виде мусорных контейнеров и портал в цифровое бессмертие. На "Винзаводе" работает выставка арт-группы "Ресайкл". До этого они выставлялись в Петербурге. Посмотреть, что они сделали можно и в Москве. Выставка называется New Nature и она повествует об отношениях человека и компьютера.

У выставки есть три раздела. Например, первый зал посвящен тому, что после себя может оставить современный человек. Там можно отсканировать QR-код, загрузить несколько своих фотографий, а искусственный интеллект определит ваше будущее. И, кстати, совершенно бесплатно в отличие от гадалки или цыганки



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