"The City": "Изобретая Анну"

14 февраля, 15:00
На Netflix доступен один из самых ожидаемых сериалов зимы "Изобретая Анну". Экранизация реальной истории о мошеннице русского происхождения Анне Сорокиной, которая облапошила умников из нью-йоркского бомонда на несколько сотен тысяч долларов.
Сорокина родилась в подмосковном Домодедове. Потом переехала с родителями в Германию, недолго пожила в Лондоне и Париже, а в итоге осела в Нью-Йорке. Именно там она стала выдавать себя за Анну Делви, наследницу нефтяного магната. Своей в свете она стала быстро, помогли изысканные манеры, аристократические замашки и европейский акцент. Анна пользовалась доверием новых друзей и банковских кредиторов, брала в долг гигантские суммы и продолжала вести себя как княгиня Монако. Обман раскрылся только через пару лет, а Сорокина села в тюрьму за мошенничество.
Первой, кто рассказал о ловкой русской мошеннице, стала известная журналистка Джессика Пресслер. Сериал снят по ее разоблачительной статье. Сама Сорокина заявила, что смотреть сериал не собирается.
Подробнее – в сюжете проекта The City.
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