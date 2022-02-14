"The City": "Изобретая Анну"

На Netflix доступен один из самых ожидаемых сериалов зимы "Изобретая Анну". Экранизация реальной истории о мошеннице русского происхождения Анне Сорокиной, которая облапошила умников из нью-йоркского бомонда на несколько сотен тысяч долларов.

Сорокина родилась в подмосковном Домодедове. Потом переехала с родителями в Германию, недолго пожила в Лондоне и Париже, а в итоге осела в Нью-Йорке. Именно там она стала выдавать себя за Анну Делви, наследницу нефтяного магната. Своей в свете она стала быстро, помогли изысканные манеры, аристократические замашки и европейский акцент. Анна пользовалась доверием новых друзей и банковских кредиторов, брала в долг гигантские суммы и продолжала вести себя как княгиня Монако. Обман раскрылся только через пару лет, а Сорокина села в тюрьму за мошенничество.

Первой, кто рассказал о ловкой русской мошеннице, стала известная журналистка Джессика Пресслер. Сериал снят по ее разоблачительной статье. Сама Сорокина заявила, что смотреть сериал не собирается.

Подробнее – в сюжете проекта The City.