"The City": что посмотреть в выходные

11 февраля, 17:50
Главная премьера недели – "Смерть на Ниле" от режиссера Кеннета Браны. Это новая экранизация одного из самых известных романов Агаты Кристи.
По сюжету детектив Пуаро едет отдыхать в Египет, где знакомится с богатой девушкой Линнет. Она только что отбила возлюбленного у подруги и вышла за него замуж. Но подруга просто так не сдается и начинает преследовать пару. В целях безопасности Линнет просит Пуаро поехать с ней и мужем в свадебное путешествие на шикарном пароходе. Однако вскоре после начала круиза Линнет находят мертвой. Ее убийство придется раскрыть детективу.
"Смерть на Ниле" – это логическое продолжение "Убийства в Восточном экспрессе", предыдущей экранизации Агаты Кристи от Кеннета Браны. "Убийство" получилось сверхуспешным и собрало в прокате 350 миллионов долларов.
Также на большие экраны вышли "Венецианские тайны". Это фильм закрытия последнего Венецианского кинофестиваля.
Главный герой Марко несколько лет назад потерял сына. Но его жена беременна, а жизнь налаживается. Внезапно Марко начинает преследовать хозяйка квартиры, где произошла трагедия с ребенком. Женщина ощущает его присутствие. Марко начинает собственное расследование.
Подробнее – в сюжете проекта The City.
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