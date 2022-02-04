"The Сity": мини-сериал “Пэм и Томми”

На онлайн платформах вышел мини-сериал “Пэм и Томми”. Это байопик о самой горячей паре Голливуда 90-х – Памеле Андерсон и Томми Ли. Шоу начали обсуждать еще до того, как начались съемки.

Подробнее – в сюжете проекта The City.