The City: Expeditions: Rome, Kingdom Of The Dead и The Anacrusis

В начале 2022 года вышла игра Expeditions: Rome. Действие разворачивается во времена Римской Империи. Сначала пользователь должен создать своего героя. Согласно сценарию, враги оставляют его в живых и выгоняют в Грецию. После этого задача – собрать войско, вернуться и отомстить.

Также для пользователей доступна игра Kingdom Of The Dead. В ней есть уникальные кадры, нарисованные пером и чернилами, причем от руки.

Кроме того, любители игр теперь могут оценить кооперативный шутер The Anacrusis. Действие игры разворачивается на огромном космическом корабле, терпящем бедствие. Выживают всего четыре счастливчика. Подробнее – в сюжете проекта The City.