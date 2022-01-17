"The City": “Миротворец"

На онлайн-платформах вышел сериал “Миротворец”, спин-офф фильма “Отряд самоубийц: Миссия навылет”. Это отдельная история про героя селенной DC с Джоном Синой в главной роли. Отличный вариант для тех, кто устал от классических сюжетов Marvel, а также хочет посмотреть реально смешное супергеройское кино.

Сюжет сериала развивается через несколько месяцев после событий второй части “Отряда самоубийц”. Герой Джона Сины выживает после смертельного ранения и скрывается от спецслужб. Ему ставят ультиматум: либо он борется против плохих парней, либо тюрьма.

Кроме того, сериал можно смотреть даже если не видели фильм. Ничего важного вы не упустите.

Подробнее – в сюжете проекта The City.