The City: "Эмили в Париже"

На Netflix вышел второй сезон самого обсуждаемого сериала прошлой осени – "Эмили в Париже" – от создателя "Секса в большом городе" Даррена Стара.

Карьеристку из Чикаго внезапно переводят работать во Францию. Однако город любви встречает Эмили не так радужно, как она ожидала. Однако мужчину мечты главная героиня все-таки встречает.

Особенность сериала в том, что про серьезные проблемы тут говорят простым языком. Оказалось, именно такой легкий подход нужен был зрителю. Подробнее – в сюжете проекта The City.