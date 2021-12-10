The City: "Секс в большом городе", "Вестсайдская история" и "Спенсер"

На HBO вышло продолжение "Секса в большом городе". К своим ролям вновь вернулись Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон.

Фильмом недели стала "Вестсайдская история" от Стивена Спилберга. Это кинолента о разборках нью-йоркских банд, яркой моде 1950-х, знаменитой музыке и вечной истории Ромео и Джульетты.

На большие экраны вышла картина чилийского режиссера Пабло Ларраина "Спенсер". Согласно сюжету, брак принцессы Дианы и принца Чарльза трещит по швам. Ходят слухи о романе принца на стороне. Злые языки прогнозируют развод. Тем не менее на рождественском празднике в поместье Сандрингем королевская семья изображает мир. Они традиционно выезжают на охоту, вместе едят и пьют за столом. Подробнее – в сюжете проекта The City.