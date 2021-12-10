The City: "Вестсайдская история"

Фильмом недели стала "Вестсайдская история" от Стивена Спилберга.

Это кинолента о разборках нью-йоркских банд, яркой моде 1950-х, знаменитой музыке и вечной истории Ромео и Джульетты. Подробнее – в сюжете проекта The City.