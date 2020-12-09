The City: "Мастер и Маргарита"

В Театре Наций на этой неделе представили "Мастера и Маргариту" с Евгением Мироновым и Чулпан Хаматовой. Получился один из самых дорогих, технически сложных и длинных спектаклей за всю историю площадки.

Режиссером выступил знаменитый канадский постановщик Робер Лепаж. Его еще четыре года назад уговаривали поставить в России Булгакова, но сразу предупредили, что "Мастера и Маргариту" преследует проклятье. Каждый, кто брался за постановку в театре или кино, сталкивался с чертовщиной. Аварии, забытая кинопленка, пропавшие операторы, внезапные болезни и даже смерти артистов в свое время связывали с мистикой романа.

Робер Лепаж решил поставить весь роман целиком, не упустив ни одной важной линии, и превратил спектакль в грандиозное шоу. Подробнее – в сюжете проекта The City.