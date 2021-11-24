"The City": в прокат выходит российский фильм "Купе номер 6"

В прокат выходит один из главных российских фильмов года "Купе номер 6" режиссера Юхо Коусманена. В Каннах лента с Юрием Борисовым в главной роли получила вторую по значимости награду – Гран-при жюри.

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