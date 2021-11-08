The City: "Йеллоустоун"

На стримингах вышел четвертый сезон сериала "Йеллоустоун". Из-за пандемии премьеру задержали почти на полгода.

"Йеллоустоун" – это не только знаменитый американский заповедник с самым большим вулканом на континенте, горными озерами и каньонами. Это еще и суперпопулярный сериал-вестерн, но действие его происходит в наши дни.

Ранчо семьи Датонов постоянно хотят прибрать к рукам – то индейцы, то застройщики из больших городов. Каждый сезон на этой земле мечтают что-то построить: казино, горнолыжный курорт, аэропорт. А семейство во главе с Джоном Датоном, которого играет Кевин Костнер, защищает свой дом. Подробнее – в сюжете проекта The City.