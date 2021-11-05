"The City": "Декстер: новая кровь"

В прокат выходит "Декстер: новая кровь". Это, скорее, перезапуск или даже полноценный мини-сериал.

На экраны вернутся не только сам главный герой, но и его сестра Дебра Морган, а также маньяк-Тройка. Подробнее – в сюжете проекта The City.