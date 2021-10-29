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Культура

15:00

The City: "Армия воров", "Личная жизнь" и "Матрица"

культура видео Максим Шаманин

На Netflix в прокат вышел боевик "Армия воров". Фильм о том, как жизнь скромного служащего банка круто меняется, когда незнакомка приглашает его в команду самых разыскиваемых преступников.

На HBO Max уже доступен второй сезон "Личной жизни". В первом сезоне свою любовь искала героиня Анны Кендрик. В продолжении главный герой мужчина. Его сыграет номинант на "Эмми" Уильям Джексон Харпер.

В центре современного искусства "Марс" открылась мультимедийная выставка "Матрица". Там показывают фантастические галактики голландца Джулиуса Хорстхейса. Этот художник работал над видеоэффектами к оскароносному "Манчестеру у моря" с Кейси Аффлеком и Мишель Уильямс. Подробнее – в сюжете проекта The City.

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Программа: The City

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