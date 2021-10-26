"The City": москвичам рассказали, какие фильмы посмотреть на нерабочей неделе

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В четверг, 28 октября, в Москве стартуют нерабочие дни, когда почти все общественные места будут закрыты. В связи с этим жителям столицы рассказали, какие новые фильмы можно будет посмотреть во время долгих выходных.
Так, на Нетфликсе уже 3 ноября выйдет вестерн "Тем больнее падать" режиссера Д. Сэмюэла.
В картине главный герой – бандит Нэйт Лав. Когда-то некий Руфус Бак ограбил и убил его родителей, а мальчику оставил на лбу отметину в виде крестика – почти что шрам Гарри Поттера. Спустя 20 лет Бак, которого играет Идрис Эльба, оказывается на свободе и сразу становится целью повзрослевшего Нэйта, который к этому времени и сам стал отъявленным головорезом.
Подробнее о новых лентах – в сюжете проекта The City.
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